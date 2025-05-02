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22:48, 2 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Возможное продвижение ВС России в Сумской области оценили

Военный аналитик Норин: ВС России уже продвигаются в Сумской области
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уже продвигаются в Сумской области, однако конечный результат операции зависит от положения на других участках фронта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал историк, военный аналитик Евгений Норин.

В частности, эксперт указал, что поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стало для Киева еще одной точкой напряжения, которую он неспособен закрыть. В связи с этим, продвижение к Сумам может создать для украинских войск проблемы в Донбассе.

С Сумами скорее стоит задача дойти не прямо до города, а поставить шах, начав работать артиллерийским огнем по целям в окрестностях

Норин также указал, что Украина сейчас находится в более трудной позиции, так как из-за своих стратегических просчетов она растянула фронт.

29 апреля украинский аналитический портал Deep State признал, что российские военные достигли успехов в районе Басовки в Сумской области. Кроме того, успешное продвижение ВС России признали и в областной военной администрации (ОВА) региона.

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