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16:23, 29 апреля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о боях в Сумской области

Сумская ОВА рассказала о боях в Басовке и Новеньком
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Сумской области Украины происходят бои близ населенных пунктов Басовка и Новенькое. Об этом заявили в областной военной администрации (ОВА) региона, передает издание «Cтрана.ua».

В украинской администрации признали, что подразделения ВС России продвигаются, но заявили, что Российская армия якобы не имеет существенного успеха, а населенные пункты находятся в серой зоне.

Ранее Минобороны России сообщало о взятии сел Новенькое и Басовка в Сумской области. Населенные пункты были взяты 14 марта и 6 апреля соответственно.

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