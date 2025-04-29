На Украине рассказали о боях в Сумской области

Сумская ОВА рассказала о боях в Басовке и Новеньком

В Сумской области Украины происходят бои близ населенных пунктов Басовка и Новенькое. Об этом заявили в областной военной администрации (ОВА) региона, передает издание «Cтрана.ua».

В украинской администрации признали, что подразделения ВС России продвигаются, но заявили, что Российская армия якобы не имеет существенного успеха, а населенные пункты находятся в серой зоне.

Ранее Минобороны России сообщало о взятии сел Новенькое и Басовка в Сумской области. Населенные пункты были взяты 14 марта и 6 апреля соответственно.