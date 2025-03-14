Минобороны назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов в Курской области

Минобороны: ВС РФ за неделю освободили 29 населенных пунктов в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России за неделю освободили 29 населенных пунктов Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобождены 29 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Среди освобожденных Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюкова, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка и город Суджа.

Помимо этого, удалось взять под контроль село Новенькое в Сумской области Украины. За неделю противник потерял более 2315 военнослужащих, добавили в оборонном ведомстве.

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.