На Украине признали продвижение ВС России в Сумской области

На Украине сообщили о продвижении ВС России в Сумской области в районе Басовки

Российские военные достигли успехов в районе Басовки в Сумской области. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные украинского аналитического портала Deep State.

«Армия РФ продвигается в Сумской области. На карте Deep State вся Басовка уже перешла в серую зону, что означает попытки РФ там закрепиться», — говорится в публикации.

6 апреля Минобороны России заявило о взятии Басовки. Уточнялось, что в боях за нее принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Позднее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов также отметил успешное продвижение армии РФ в Сумской области. По его словам, украинское командование отправляет ресурсы на другие участки фронта в попытках отвлечь российские войска на данном направлении.