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08:12, 28 апреля 2025Бывший СССР

Алаудинов рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

Алаудинов: ВС России очень хорошо продвигаются в Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска успешно продвигаются в Сумской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Сумская область — (…) на этом направлении тоже подразделения Минобороны России очень хорошо двигаются. Противник пытается нас отвлечь, чтобы мы перестали двигаться там к Сумам, закидывает определенные ресурсы на другие участки», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в условиях интенсивных боевых действий на данном направлении взятие даже одного населенного пункта является хорошим результатом.

Ранее стало известно о расширении российскими подразделениями санитарной зоны в Сумской области. Она находится в районе населенных пунктов Веселовка, Журавка и Басовка.

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