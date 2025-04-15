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11:28, 15 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о расширении войсками РФ санитарной зоны в Сумской области

ТАСС: Войска РФ расширяют санитарную зону в Сумской области
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы РФ расширяют санитарную зону в Сумской области. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Они [российские военнослужащие] расширяют санитарную зону в районе населенных пунктов Веселовка, Журавка и Басовка», — отметили в комментарии агентству.

При этом российское наступление в регионе в сообщении назвали успешным. В Министерстве обороны России ранее подтвердили освобождение войсками РФ упомянутых трех сел, расположенных на границе Сумской и Курской областей.

Ранее стало известно о наступлении войск РФ в районе Локни в Сумской области. О деталях операции на данный момент не сообщается.

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