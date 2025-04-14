Стала известна деталь наступления российских войск в Сумской области

Российские войска начали наступление в районе Локни в Сумской области

Российские войска начали наступление в районе села Локня в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части ведут наступление в районе Локни», — рассказал источник канала.

Ранее стало известно, что более 300 украинских военных оказались в котле у Локни в Сумской области. Отмечается, что шансов вырваться из окружения у бойцов нет.

В четверг, 10 апреля, Минобороны России сообщило, что российские войска заняли населенный пункт Журавка в Сумской области. Отмечается, что бои на данном направлении вели подразделения группировки войск «Север».