Минобороны: Российские войска заняли село Журавка в Сумской области Украины

Российские войска заняли населенный пункт Журавка в Сумской области Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои на данном направлении вели подразделения группировки войск «Север».

За сутки военнослужащие также нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.

Каких-либо других данных о взятии под контроль населенного пункта пока нет.

Ранее стало известно, что украинские войска предприняли попытку контратаки в Басовке Сумской области. При поддержке двух бронетранспортеров М113 ВСУ попытались атаковать позиции российских войск в населенном пункте, но были уничтожены.