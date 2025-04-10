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13:04, 10 апреля 2025Россия

Российские войска заняли населенный пункт в Сумской области

Минобороны: Российские войска заняли село Журавка в Сумской области Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска заняли населенный пункт Журавка в Сумской области Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои на данном направлении вели подразделения группировки войск «Север».

За сутки военнослужащие также нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.

Каких-либо других данных о взятии под контроль населенного пункта пока нет.

Ранее стало известно, что украинские войска предприняли попытку контратаки в Басовке Сумской области. При поддержке двух бронетранспортеров М113 ВСУ попытались атаковать позиции российских войск в населенном пункте, но были уничтожены.

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