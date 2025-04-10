ВСУ попытались контратаковать в Басовке Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки в Басовке Сумской области, но были уничтожены. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Сообщается, что при поддержке двух бронетранспортеров (БТР) М113 украинские войска предприняли попытку контратаки на позиции российских войск в Басовке. Источник в силовых структурах добавил, что живая сила и техника ВСУ были уничтожены.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление в Сумской и Харьковской областях. По его мнению, ВС России планируют создать в Харьковской, Сумской и Черниговской областях буферную зону.

До этого военкоры показали кадры уничтожения техники ВСУ в Сумской области. «Бойцы 1434 полка "Ахмат-Чечня" ВС РФ поддерживают наступление штурмовых групп», — говорится в сообщении.