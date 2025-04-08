RusVesna: ВС России уничтожают технику ВСУ в ходе наступления в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожают технику украинских войск в Сумской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На записи показана ликвидация техники противника в районе поселка Веселовка. «Бойцы 1434 полка "Ахмат-Чечня" ВС РФ поддерживают наступление штурмовых групп», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об основной задаче российских войск в Сумской области. По его словам, она заключается в создании санитарного кордона в регионе. «Фактически это блокировочная зона, которая не позволит противнику проникать в регионы РФ», — пояснил эксперт.