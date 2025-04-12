Более 300 украинских военных попали в котел в Сумской области

Shot: В Сумской области в окружение попали 300 бойцов ВСУ

В локнянском котле в Сумской области оказались более 300 украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам источника канала, в окружение в районе населенного пункта Локня попали бойцы 150-й оперативной бригады, а также мобилизованные из 15-й и 17-й бригад теробороны. По оценкам знакомых с ситуацией информаторов, шансов вырваться из котла у представителей ВСУ нет, поскольку российские подразделения успели увеличить численность на этом участке.

Наступление ведут российские штурмовики, им помогают авиация и операторы БПЛА. Еще около 300 украинских военных, добавляет источник, были уничтожены во время взятия под контроль двух населенных пунктов в Сумской области — Басовки и Журавки. Среди целей наступления российских войск называют село Юнаковка, из которого идет прямая дорога в Суджу. Ее пытаются перерезать российские военные, чтобы получить преимущество в логистике.

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