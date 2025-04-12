Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:23, 12 апреля 2025Бывший СССР

Более 300 украинских военных попали в котел в Сумской области

Shot: В Сумской области в окружение попали 300 бойцов ВСУ
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В локнянском котле в Сумской области оказались более 300 украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам источника канала, в окружение в районе населенного пункта Локня попали бойцы 150-й оперативной бригады, а также мобилизованные из 15-й и 17-й бригад теробороны. По оценкам знакомых с ситуацией информаторов, шансов вырваться из котла у представителей ВСУ нет, поскольку российские подразделения успели увеличить численность на этом участке.

Наступление ведут российские штурмовики, им помогают авиация и операторы БПЛА. Еще около 300 украинских военных, добавляет источник, были уничтожены во время взятия под контроль двух населенных пунктов в Сумской области — Басовки и Журавки. Среди целей наступления российских войск называют село Юнаковка, из которого идет прямая дорога в Суджу. Ее пытаются перерезать российские военные, чтобы получить преимущество в логистике.

Ночью в Киеве сообщали о взрывах и воздушной тревоге. Мэр города Виталий Кличко уточнял, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

    Обсудить
    Последние новости

    Названа суть переговоров США и России

    Голоса в голове приказали россиянину расправиться с женой после тюрьмы в ОАЭ

    Военный назвал последствия удара по заводу «Антонов» в Киеве для ВСУ

    Решение ФРГ не приглашать Россию на 80-летие Победы назвали оскорблением

    Минобороны заявило о пяти атаках ВСУ по энергообъектам России за сутки

    Стало известно о состоянии избитого в бане футболиста Мухина

    Более 300 украинских военных попали в котел в Сумской области

    Лукашенко высказался о вступлении Украины в ЕС

    В США раскрыли число воюющих на стороне России китайцев

    Солдаты ВСУ попались на продаже икон из монастыря Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше