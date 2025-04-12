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04:40, 12 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве сообщили о взрывах и воздушной тревоге

В Киеве прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eugene / Unsplash

В Киеве раздались взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Общественного"», — говорится в публикации.

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны (ПВО)

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях страны.

Ранее взрывы прогремели в Одессе. Информация о взрывах была опубликована в 1:51 по московскому времени. Где именно они произошли, не уточняется.

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