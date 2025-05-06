Военкор описал три варианта развития событий после попытки прорыва ВСУ в Курскую область

Военкор Коц: ВСУ могут попытаться застолбить плацдарм в Курской области

Ситуация в Курской области после новой попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион может развиваться по трем сценариям. Их описал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

Попытки ВСУ могут оказаться такими же бессмысленными и беспощадными, как это было в Поповке и Демидовке Белгородской области. В этом случае российское командование все равно будет вынуждено перебрасывать в зону боев дополнительные силы для купирования опасности глубокого прорыва противника.

ВСУ, помимо этого, могут попытатьтся застолбить плацдарм в Курской области. Коц высказал предположение, что противник в качестве двух основных направлений движений выберет два сходящихся удара с юга и юго запада.

«Оба они сходятся в одной точке — райцентре Глушково. Идти туда от Теткино по одной трассе, вешая себя на единственную нить логистики, самоубийственно. Поэтому и нужен вспомогательный удар с юга», — написал Коц. Он напомнил, что ВСУ уже пытались пройти через курский населенный пункт Новый Путь на Веселое, однако эти попытки не увенчались успехом.

Третьим вариантом развития событий, по мнению Коца, будет то, что Теткино и Новый путь, в направлении которых ВСУ предпринимают попытки атак, станет отвлекающим маневром. Основной удар, предполагает военкор, будет где-то еще. Основная задача украинских военных, по мнению Коца, — замедление формирование Россией зоны безопасности в Сумской области.

Ранее военблогер Юрий Подоляка предрек «главную атаку» ВСУ на гарнизон российских военных под Курском. По его мнению, за ударами по гарнизону российских военных в Теткино может последовать основной удар.

О новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область стало известно 5 мая. Тогда сообщалось, что бронегруппы противника пошли в атаку, всего ВСУ бросили на прорыв границы, по разным данным, от 50 до 250 человек. Курскую область от ВСУ полностью освободили 26 апреля, приграничные районы региона были оккупированы с начала августа.