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07:34, 6 мая 2025Россия

Военкор описал три варианта развития событий после попытки прорыва ВСУ в Курскую область

Военкор Коц: ВСУ могут попытаться застолбить плацдарм в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ситуация в Курской области после новой попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион может развиваться по трем сценариям. Их описал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

Попытки ВСУ могут оказаться такими же бессмысленными и беспощадными, как это было в Поповке и Демидовке Белгородской области. В этом случае российское командование все равно будет вынуждено перебрасывать в зону боев дополнительные силы для купирования опасности глубокого прорыва противника.

ВСУ, помимо этого, могут попытатьтся застолбить плацдарм в Курской области. Коц высказал предположение, что противник в качестве двух основных направлений движений выберет два сходящихся удара с юга и юго запада.

«Оба они сходятся в одной точке — райцентре Глушково. Идти туда от Теткино по одной трассе, вешая себя на единственную нить логистики, самоубийственно. Поэтому и нужен вспомогательный удар с юга», — написал Коц. Он напомнил, что ВСУ уже пытались пройти через курский населенный пункт Новый Путь на Веселое, однако эти попытки не увенчались успехом.

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Третьим вариантом развития событий, по мнению Коца, будет то, что Теткино и Новый путь, в направлении которых ВСУ предпринимают попытки атак, станет отвлекающим маневром. Основной удар, предполагает военкор, будет где-то еще. Основная задача украинских военных, по мнению Коца, — замедление формирование Россией зоны безопасности в Сумской области.

Ранее военблогер Юрий Подоляка предрек «главную атаку» ВСУ на гарнизон российских военных под Курском. По его мнению, за ударами по гарнизону российских военных в Теткино может последовать основной удар.

О новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область стало известно 5 мая. Тогда сообщалось, что бронегруппы противника пошли в атаку, всего ВСУ бросили на прорыв границы, по разным данным, от 50 до 250 человек. Курскую область от ВСУ полностью освободили 26 апреля, приграничные районы региона были оккупированы с начала августа.

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