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02:55, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Стало известно об отключении мобильного интернета в 30 российских городах

Мобильный интернет отключен в 30 российских городах из-за угрозы атаки БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мобильный интернет отключен более чем в 30 российских городах. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Как стало известно изданию, трудности с доступом к мобильным сетям наблюдаются в некоторых городах Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областей. Также интернет полностью отключен в Саранске и нескольких населенных пунктах Мордовии.

Отмечается, что больше всего жалоб поступает от абонентов МТС. При этом трудности наблюдаются и у других операторов.

Ранее сообщалось, что в Туле, Ярославле и Саранске отключен мобильный интернет.

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