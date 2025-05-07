Стало известно об отключении мобильного интернета в 30 российских городах

Мобильный интернет отключен в 30 российских городах из-за угрозы атаки БПЛА

Из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мобильный интернет отключен более чем в 30 российских городах. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Как стало известно изданию, трудности с доступом к мобильным сетям наблюдаются в некоторых городах Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областей. Также интернет полностью отключен в Саранске и нескольких населенных пунктах Мордовии.

Отмечается, что больше всего жалоб поступает от абонентов МТС. При этом трудности наблюдаются и у других операторов.

Ранее сообщалось, что в Туле, Ярославле и Саранске отключен мобильный интернет.