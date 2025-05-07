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05:07, 7 мая 2025Россия

В Госдуме объяснили необходимость отключения интернета

Депутат Немкин назвал превентивной защитой отключение интернета на мероприятиях
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Временные отключения интернета на мероприятиях необходимы, так как являются элементом превентивной зачитой. Это позволит пресечь потенциальные угрозы для россиян заранее, объяснил в разговоре с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Депутат отметил, что в условиях гибридной войны, в которой средства связи становятся частью боевого управления, временные ограничения интернета — вынужденная, но оправданная мера. Безопасность граждан, участвующих в массовых мероприятиях, важнее повседневного комфорта.

«Особенно это актуально в период крупных событий, таких как празднование 9 Мая в Москве, куда съезжаются делегации со всего мира, включая глав государств», — подчеркнул Немкин.

Парламентарий добавил, что сбои в первую очередь затронут устройства, которые работают только через мобильный канал, но любые неполадка не стоит связывать с вводимыми ограничениями. «Пользователям доступен Wi-Fi, что позволяет минимизировать неудобства. Подобный опыт уже нарабатывался в Крыму, где отключения во время атак ВСУ стали стандартной практикой и продемонстрировали свою эффективность», — указал он.

В ночь на 7 мая мобильный интернет отключили в 30 городах России. Это связано с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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