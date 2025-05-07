В Госдуме объяснили необходимость отключения интернета

Депутат Немкин назвал превентивной защитой отключение интернета на мероприятиях

Временные отключения интернета на мероприятиях необходимы, так как являются элементом превентивной зачитой. Это позволит пресечь потенциальные угрозы для россиян заранее, объяснил в разговоре с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Депутат отметил, что в условиях гибридной войны, в которой средства связи становятся частью боевого управления, временные ограничения интернета — вынужденная, но оправданная мера. Безопасность граждан, участвующих в массовых мероприятиях, важнее повседневного комфорта.

«Особенно это актуально в период крупных событий, таких как празднование 9 Мая в Москве, куда съезжаются делегации со всего мира, включая глав государств», — подчеркнул Немкин.

Парламентарий добавил, что сбои в первую очередь затронут устройства, которые работают только через мобильный канал, но любые неполадка не стоит связывать с вводимыми ограничениями. «Пользователям доступен Wi-Fi, что позволяет минимизировать неудобства. Подобный опыт уже нарабатывался в Крыму, где отключения во время атак ВСУ стали стандартной практикой и продемонстрировали свою эффективность», — указал он.

В ночь на 7 мая мобильный интернет отключили в 30 городах России. Это связано с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).