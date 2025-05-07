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10:01, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о возможных перебоях со связью

Мобильные операторы предупредили о возможных перебоях со связью с 7 по 9 мая
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мобильные операторы и банки предупредили россиян о возможных перебоях со связью с 7 по 9 мая. Скриншоты соответствующих СМС опубликовало в Telegram Агентство городских новостей «Москва».

«В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Возможны ограничения в работе мобильного интернета», — говорится в уведомлении от сотового оператора. Абонентам порекомендовали пользоваться Wi-Fi.

В сообщении от неназванного банка, опубликованном агентством, отмечается, что в связи с вероятными проблемами в работе мобильного интернета в Москве и Московской области могут возникнуть сложности с доступом в приложения в банка. «Для совершения операций рекомендуем подключиться к сети Wi-Fi или повторить операцию позднее», — указали в кредитной организации.

Ранее о том, что с 7 по 9 мая в Москве возможны временные ограничения в работе транспорта и связи, предупредили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Гостей и жителей города призвали отнестись с пониманием к введенным мерам на время празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне и доверять только официальной информации.

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