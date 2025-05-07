Российские авиакомпании отменили десятки рейсов в Москву

Российские авиакомпании начали массово отменять рейсы в Москву и из столицы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, «Аэрофлот» отменил 52 рейса из Москвы и 54 — в столицу, «Уральские авиалинии» — 18 рейсов. Об отменах заявили и в «Победе», а также в S7.

В связи с непростой ситуацией некоторые перевозчики предлагают обмен билетов на другие даты или полный возврат средств.

В российских аэропортах 6 и 7 мая наблюдаются задержки и отмены рейсов из-за введенных ограничений на полеты. В связи с этим многие пассажиры ожидают вылетов в авиагаванях. Воздушная гавань Пулково как запасной аэропорт приняла десятки самолетов из других городов за эти два дня.