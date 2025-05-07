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11:29, 7 мая 2025Путешествия

Пулково как запасной аэропорт принял десятки самолетов из других городов

Пулково как запасной аэропорт принял 74 самолета 6 и 7 мая
Алина Черненко

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пулково как запасной аэропорт принял десятки самолетов из других городов 6 и 7 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале
Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что в эти даты на запасную стоянку воздушной гавани Санкт-Петербурга были направлены 74 лайнера. Для работы с пассажирами задержанных рейсов в Пулково выехали работники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, в аэропорту организовали мобильную приемную.

Российские регионы подверглись массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжались с вечера 6 мая до утра 7 мая. Из-за произошедшего в столичных аэропортах были задержаны более 30 рейсов, многие самолеты отправили на запасные аэродромы.

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