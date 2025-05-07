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09:29, 7 мая 2025Экономика

Сбер предупредил о возможных сбоях в работе мобильного приложения

Сбер: Возможные проблемы с входом в приложение связаны с перебоями с интернетом
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Возможные проблемы с входом в мобильное приложение Сбера связаны с перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области. Об этом предупредили в уведомлении банка, которое получил корреспондент «Ленты.ру».

Сбербанк предупредил абонентов о возможных сбоях и в СМС-рассылке.

«Уважаемый клиент, в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области, могут наблюдаться сложности с доступом в приложения банка», — сообщают пользователям.

Чтобы воспользоваться услугами банка и войти в мобильное приложение клиентам посоветовали подключиться к сети Wi-Fi или попробовать повторить операцию позже.

Мобильный интернет отключили более чем в 30 российских городах из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Трудности с доступом к мобильным сетям наблюдаются в некоторых городах Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областей. Также интернет полностью отключен в Саранске и нескольких населенных пунктах Мордовии. Большинство жалоб поступает от абонентов МТС.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что временные отключения интернета на мероприятиях необходимы, так как являются элементом превентивной защиты и позволят пресечь потенциальные угрозы для россиян заранее в условиях гибридной войны и накануне крупных событий, таких как празднование 9 Мая в Москве.

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