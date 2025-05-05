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12:02, 5 мая 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о возможных проблемах с мобильным интернетом

ТАСС: РСЧС заявила, что в Москве возможно ограничение доступа в интернет
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила россиян о возможных проблемах с интернетом. Об этом пишет ТАСС.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорится в СМС от РСЧС, которое получил корреспондент информагентства из Московского региона.

Ранее стало известно, что 5 мая россияне массово пожаловались на сбой у операторов связи, таких как «Билайн», «Теле2» и «Мегафон». Сообщения о неполадках поступили преимущественно из Москвы, многие пользователи заявили, что у них не работает мобильный интернет.

Россияне также столкнулись с массовым сбоем 20 марта. Тогда пользователи сообщали о проблемах в работе ряда сервисов и мобильных операторов. В Роскомнадзоре пояснили, что неполадки были связаны с использованием иностранной инфраструктуры.

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