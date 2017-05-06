Россияне отпразднуют 9 Мая с хештегом #СпасибоЗаПобеду

Специальный проект, посвященный празднованию 9 Мая, запущен ТАСС совместно с социальной сетью «ВКонтакте».

В агентстве заявляют, что главная задача проекта «#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России» — показать, как жители России отмечают День Победы. Для участия необходимо к своему посту в соцсети добавить хештег #СпасибоЗаПобеду.

«Это могут быть фотографии парадов и шествия "Бессмертного полка", поздравление ветеранов и праздничные салюты. На карте России в режиме реального времени будет отображаться количество участников акции, а лучшие посты попадут в галерею избранных публикаций проекта», — пояснили в ТАСС.

Также был составлен плей-лист проекта, куда вошли победившие в голосовании пользователей песни.