Ко Дню Победы РЕН ТВ перезаписал «Темную ночь» с участием звезд российского рока

Видео: РЕН ТВ Анонсы / YouTube

РЕН ТВ ко Дню Победы снял клип на известную военную песню «Темная ночь». В записи приняли участие звезды российского рока: Александр Ф. Скляр, Сергей Галанин, Вадим Самойлов, Юлия Чичерина, Владимир Крестовский из «Ума2рман», Вадим Степанцов. Премьера клипа с их участием состоялась в эфире РЕН ТВ и на сайте телеканала.

Клип посвящен возвращению победителей с Великой Отечественной войны. Роли солдат и горожан сыграли актеры кино и московских театров: Андрей Кудзин, Анастасия Степанова, Дмитрий Пройдаков, Игорь Мещерин, Александра Крючкова, Альбина Маркина, Илья Лоос, Юрий Горин, Ярослав Савченко. Студию для записи бесплатно предоставил Продюсерский центр Игоря Матвиенко. Режиссёром клипа стала Инга Щепановская.

Композиция «Темная ночь» была написана в 1943 году для фильма «Два бойца» композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым. Впервые ее исполнил Леонид Утёсов, но наибольшую популярность приобрела версия, записанная Марком Бернесом.