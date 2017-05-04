В парадах на день Победы примут участие более восьми тысяч юнармейцев

9 мая 1945 года участники движения «Юнармия» впервые пройдут по Красной Площади. В параде победы будут задействованы 243 человека — 240 в составе двух парадных расчетов и знаменная группа из трех юнармейцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе движения.

«Юнармейцы, как их деды и прадеды торжественным маршем пройдут по брусчатке главной площади страны. Этот день должен запомниться им на всю жизнь. Это символ преемственности поколения и исторической связи молодого поколения с теми, кто одержал величайшую и важнейшую победу в истории нашей страны» — сказал начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» олимпийский чемпион лейтенант Дмитрий Труненков.

«Коробки» юнармейцев пройдут на парадах в 28 городах и примут участие в 60 торжественных шествиях. В частности, они примут участие в парадах во всех городах-героях на территории России — помимо Москвы это Снкт-Петербург (Ленинград), Волгоград (Сталинград), Мурманск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Тула и Смоленск, и в городах — центрах военных округов (помимо уже названного Санкт-Петербурга, это Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Хабаровск).

Движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны в 2015 году. В настоящее время его штабы сформированы во всех 85 субъектах федерации. Членами движения являются более 95000 юношей и девушек.

