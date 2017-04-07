В штабе ЧФ рассказали о подготовке к Парадам Победы в Крыму

В Парадах Победы в трех городах Крыма — Севастополе, Симферополе и Керчи — примут участие 3 тысячи военнослужащих и 80 единиц боевой техники. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб Черноморского флота (ЧФ).

В проведении парадов в трех крымских городах примут участие около 3 тысяч человек, 2 тысячи четыреста из которых — военнослужащие министерства обороны, уточнили в штабе ЧФ. Торжественным маршем пройдут, в частности, юные учащиеся Севастопольского президентского кадетского училища и ученики школ — участников движения «Юнармия».

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Как отметили представители оперативно-стратегического объединения, в механизированной части парадов будут задействована боевая техника береговых войск и армейского корпуса, входящего в состав ЧФ, а также образцы вооружения армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Репетиции торжественного прохождения войск будут идти до 25 апреля, после чего парадные расчеты проведут тренировки непосредственно на улицах городов.