Баку отверг обвинения в насилии над задержанными россиянами

Азербайджан отверг обвинения в насилии над задержанными россиянами

Заявления российской стороны о насилии над задержанными россиянами «не имеют под собой никаких оснований». Обвинения отвергла пресс-служба МИД Азербайджана.

«Официальная позиция азербайджанской стороны в отношении задержанных и арестованных Азербайджаном групп, а также граждан России, работающих в филиале "Спутник-Азербайджан", действующем на территории нашей страны нелегально, была обнародована», — говорится в заявлении МИД.

Также дипломатическое ведомство выступило с призывом «воздержаться от шагов и заявлений, искусственно усугубляющих ситуацию».

Ранее дипломатическое министерство заявило, что Баку обеспокоен «противоправными действиями, повлекшими гибель двух наших соотечественников и ранения некоторых из них в результате тяжких телесных повреждений во время рейдов на дома азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня».