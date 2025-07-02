Азербайджан назвал претензии к политике России

Азербайджан высказал послу России претензии Баку к политике Москвы

В МИД Азербайджана пригласили посла России Михаила Евдокимова и назвали претензии Баку к политике Москвы. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства постсоветской республики.

В частности, послу сообщили, что Баку обеспокоен «противоправными действиями, повлекшими гибель двух наших соотечественников и ранения некоторых из них в результате тяжких телесных повреждений во время рейдов на дома азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня». Также МИД Азербайджана назвал недопустимым использование в СМИ в отношении задержанных выражение «этническая преступная группировка».

Также Баку назвал необоснованными замечания относительно задержанных в Азербайджане россиян.

Ранее власти Азербайджана приняли решение приостановить экономическое сотрудничество с Россией и отказаться от переговоров по некоторым крупным бизнес-соглашениям с Москвой. Кроме того, руководство страны решило заморозить ряд совместных с РФ культурных программ и инициатив.