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16:13, 2 июля 2025Экономика

В Азербайджане заявили о заморозке экономического диалога с Россией

Депутат Меджлиса Мусабеков: Азербайджан прекратил обсуждать бизнес-проекты с РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Власти Азербайджана приняли решение приостановить экономическое сотрудничество с Россией и отказаться от переговоров по некоторым крупным бизнес-соглашениям с Москвой. Об этом заявил депутат парламента республики (Милли Меджлис) Расим Мусабеков. Его слова приводит РБК.

Кроме того, отметил парламентарий, руководство страны решило заморозить ряд совместных с РФ культурных программ и инициатив. Также был приостановлен политический диалог между властями обеих стран. «Приостановлены различного рода обсуждения и переговоры», — резюмировал Мусабеков.

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Ранее между Азербайджаном и Россией разгорелся дипломатический скандал из-за действий силовиков РФ при задержании уроженцев республики в Екатеринбурге. По подозрению в участии в серии заказных убийств в регионе в начале 2000-х представители правоохранительных органов доставили в местное отделение полиции более 50 человек. В Следственном комитете РФ сообщили, что в ходе операции умерли двое задержанных. Один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти другого еще устанавливаются. После этого, как уточняло издание Trend, азербайджанская сторона заявила о нецелесообразности посещения республики официальными лицами из России. В частности, был отменен визит вице-премьера РФ Алексея Оверчука, запланированный на конец июня.

Потенциальный экономический ущерб от разрыва отношений эксперты оценили в сотни миллионов долларов. При этом урон Азербайджана окажется выше, чем России, так как республика в большей степени зависит от торговли с РФ. Под угрозой, в частности, может оказаться импорт нефти Urals, продовольствия, металлов, удобрений и оборудования. Из Азербайджана же в Россию поступает в основном сельхозпродукция (фрукты, овощи, орехи и так далее), а также пластмассы и изделия из них.

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