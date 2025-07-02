Скандал между Россией и Азербайджаном угрожает обрушить торговлю. Что пропадет из магазинов и подорожает?

Торговые отношения России и Азербайджана оказались под угрозой разрыва

На фоне развития дипломатического скандала между Россией и Азербайджаном эксперты заговорили о его потенциальных последствиях для экономики. Некоторые аналитики не исключают, что торговые отношения между странами могут прекратиться. В этом случае, уверены они, сильнее пострадает Баку, но и для России бесследно это не пройдет.

Чем торгуют Россия и Азербайджан

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана (российская ФТС с 2022 года не публикует детальные отчеты о торговле с другими странами), за пять месяцев 2025 года товарооборот с Россией вырос на 25 процентов и составил 2,16 миллиарда долларов. Для Азербайджана РФ занимает третье место среди торговых партнеров после Италии и Турции и второе по импорту после Китая.

Главные точки взаимодействия РФ и Азербайджана в экономике — энергетика и торговля сельхозпродукцией. В частности, Баку покупает российскую нефть Urals для внутреннего потребления. А собственный премиальный сорт — Azeri Light — отправляет на экспорт.

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В результате этих операций Баку «хорошо зарабатывает», почеркнул главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Между Россией и Азербайджаном разразился дипломатический скандал Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня— после того, как в России прошли массовые задержания азербайджанцев. Управление СК по Свердловской области сообщало, что разоблачена «этническая преступная группа, подозреваемая в ряде убийств и покушений на убийство». Двое подозреваемых — братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы — после задержания скончались. В Азербайджане случившееся вызвало широкий резонанс. В республике действия российских силовиков расценили как преследование по национальному признаку. МИД Азербайджана выразил России «решительный протест», отметив, что в ходе рейдов правоохранительных органов «были зверски убиты двое азербайджанцев». Спустя несколько дней стало известно, что МВД Азербайджана провел операцию в офисе издания «Sputnik Азербайджан». В результате были задержаны два журналиста издания — глава редакции Sputnik Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Их обвиняют в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Кроме топлива Баку закупает металлы и удобрения. Также Россия поставляет туда машины, механизмы и оборудование к ним, а еще пшеницу, подсолнечное масло, кондитерские изделия, сахар, мясную продукцию и безалкогольные напитки. Из Азербайджана в Россию поступает в основном сельскохозяйственная продукция (фрукты, овощи, орехи и так далее), а также пластмассы и изделия из них.

В прошлом году общий товарооборот двух стран составил 4,8 миллиарда долларов. По данным ФТС, внешнеторговый оборот России за 2024-й год составил 716,9 миллиарда. То есть на долю Азербайджана приходится менее одного процента оборота. Для сравнения: внешнеторговый оборот Азербайджана в прошлом году был на уровне 47,7 миллиарда долларов — Россия обеспечила почти десятую часть от него.

Как на России отразится прекращение торговли с Азербайджаном

Может показаться, что потенциальное прекращение торговли пройдет для России безболезненно, но это не совсем так. Исчезновение азербайджанского рынка приведет к сложностям в ряде отраслей. Это может коснуться поставщиков топлива, металла, зерна и техники, особенно в южных регионах. Также рискует пострадать транзит через Каспий: Россия потеряет партнера в коридоре «Север — Юг».

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Кроме того, Азербайджан — крупный поставщик фруктов и овощей. Например, доля импорта томатов на российский рынок составляет 30-35 процентов. Если поставки прекратятся, потребители это почувствуют. «Азербайджан — ведущий поставщик свежих томатов и хурмы в зимний период. Без него цены на эти продукты поднимутся, особенно в конце года», — подчеркнул директор Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель.

30-35 % томатов на российском рынке — из Азербайджана

Если поставки по какой-то причине прекратятся, томаты можно будет заменить на продукцию из других стран, например, Китая, Турции или Туркменистана.

Эксперты сомневаются, что в итоге дипломатический конфликт стран приведет к полному прекращению торговли. Но на работу российского бизнеса обострившаяся ситуация все-таки повлияла. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана уничтожило крупную партию российских луковых колец весом 639 килограммов. Продукция была изъята из оборота якобы в связи с обнаружением опасных микроорганизмов. Российский поставщик объявил, что патогенов в продукции не было.

