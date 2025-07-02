Торговые связи России и Азербайджана оказались под угрозой разрыва

«Ведомости»: Азербайджан больше пострадает от возможного разрыва торговли с РФ

Обострившиеся политические отношения России и Азербайджана могут привести к разрыву экономических связей между странами, пишет газета «Ведомости».

Как полагает директор Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель, Баку в этом случае окажется в более уязвимой позиции. Сейчас Азербайджан покупает у Росси нефть Urals для внутреннего потребления, а собственный сорт (Azeri Light) отправляет на экспорт. Еще для Азербайджана Россия — один из главных рынков сбыта овощей и фруктов.

Так что, если геополитическая обстановка накалится и торговые связи будут разорваны, Баку может лишиться не только рынка и поставщика, но и логистического партнера, указывает Кнобель. «Россия же столкнется с локальными потерями и ростом цен на отдельные товары», — добавил он. При этом эксперт уверен, что РФ сможет компенсировать потенциальные потери за счет других рынков.

Отношения двух стран обострились в конце июня. Поводом послужило задержание сотрудниками российского Следственного комитета в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры по подозрению в расправах. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, из-за того, что двое подозреваемых не выжили. А спустя несколько дней в Баку задержали нескольких россиян и обвинили их в мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Министерства иностранных дел обеих стран передали друг другу ноты протеста.