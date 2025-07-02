В Азербайджане арестовали российских туристов и IT-специалистов. Задержанные появились в суде со следами пыток

Суд в Баку арестовал восьмерых россиян по подозрению в наркоторговле

Суд в Баку арестовал всех восьмерых россиян, задержанных по подозрению якобы в транзите наркотиков из Ирана, наркоторговле, а также в киберпреступности.

Telegram-канал Shot выяснил, что среди них — российские IT-специалисты: разработчик Дмитрий Безуглый и один из основателей онлайн-химчистки Airo Антон Драчев. Также стало известно, что в числе подсудимых — турист из России Александр Вайсеро, приехавший в Баку во время отпуска, и Сергей Софронов, который переехал в Азербайджан в 2022 году.

Задержанные появились в зале заседаний Сабаильского районного суда со следами пыток. У одних на лицах видны обширные гематомы и опухлости, у минимум двух россиян одежда залита кровью, еще у одного видна текущая по лбу кровь.

Обвиняемых завели в клетку всего на несколько минут. Предположительно, это было сделано для местной прессы.

Официальные ресурсы МВД Азербайджана не публиковали сообщения по поводу задержания.

Накануне в Азербайджане арестовали российских журналистов

Днем 1 июля Хатаинский районный суд Азербайджана вынес решение об аресте двух российских журналистов. Исполнительный директор Бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов также были отправлены в СИЗО на четыре месяца. Журналистам предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

МИД России потребовал немедленно освободить задержанных в Баку российских журналистов. В числе недружественных шагов со стороны Азербайджана также были названы русофобская кампания в СМИ закавказской республики и отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога.

Аресты прошли на фоне разгорающегося дипломатического скандала

Дипломатический скандал между Москвой и Баку начался 29 июня после проведения в Екатеринбурге полицейского рейда в отношении выходцев из Азербайджана по причине их возможной причастности к серии расправ в 2000-е годы. Двое основных подозреваемых — братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы — после задержания скончались от острой коронарной недостаточности.

В Азербайджане сообщения о спецоперации российских правоохранителей вызвали широкий резонанс. В республике ее расценили как преследование по национальному признаку. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что следственные действия проводились в отношении выходцев из Азербайджана, получивших российское гражданство.

Вечером 1 июля в Екатеринбурге спецназ задержал главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского. Силовики вытащили мужчину из машины, положили лицом на асфальт и отвезли в региональное управление Следственного комитета на допрос. Позднее выяснилось, что его допросили в качестве свидетеля и отпустили. При этом его сын Мутвалы в момент задержания сбил офицера спецназа, однако к нему никаких мер принято не было.