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21:59, 1 июля 2025Силовые структуры

Военкор удивился реакции ФСБ на попытку сына главы диаспоры Азербайджана сбить силовика

Коц: Непонятно, почему сына Шихлинского отпустили после попытки сбить бойца ФСБ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Военкор Александр Коц удивился реакции силовиков на инцидент в момент задержания лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что сын Шихлинского Мутвалы, управлявший внедорожником Mercedes-Benz G-класса, пытался скрыться, наехал на силовика и сбил его с ног. Боец ФСБ получил ушиб головы, однако водитель через несколько минут оказался на свободе.

«Вообще-то, это уголовно наказуемое деяние. Непонятно, почему его отпустили», — отметил Коц.

Ранее Мутвалы Шихлинский объяснил свой наезд на сотрудника спецслужб тем, что испугался. Он якобы счел задержание нападением. Сейчас его отец находится на допросе в региональном управлении Следственного комитета.

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