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02:45, 3 июля 2025Россия

В российском городе прозвучали взрывы

Shot: В Воронеже прозвучали взрывы, предварительно, работает система ПВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Воронеже прозвучали громкие взрывы, предварительно, в российском городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, помимо областного центра взрывы были слышны в Подгоренском районе и городе Семилуки. В небе над Воронежем также были видны вспышки.

Губернатор Воронежской области в своем Telegram-канале сообщил, что система ПВО сбила более пяти беспилотников в небе над регионом. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по складу боеприпасов в городе Харцызск Донецкой народной республики (ДНР).

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