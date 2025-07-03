В российском городе прозвучали взрывы

Shot: В Воронеже прозвучали взрывы, предварительно, работает система ПВО

В Воронеже прозвучали громкие взрывы, предварительно, в российском городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, помимо областного центра взрывы были слышны в Подгоренском районе и городе Семилуки. В небе над Воронежем также были видны вспышки.

Губернатор Воронежской области в своем Telegram-канале сообщил, что система ПВО сбила более пяти беспилотников в небе над регионом. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по складу боеприпасов в городе Харцызск Донецкой народной республики (ДНР).