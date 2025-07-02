Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:42, 2 июля 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали склад боеприпасов в ДНР

ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов в Харцызске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по складу боеприпасов в городе Харцызск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

На опубликованных видео, снятых очевидцами, запечатлена яркая красно-оранжевая вспышка, также слышны громкие звуки взрывов. От эпицентра удара в стороны разлетаются желтые искры. Другие подробности произошедшего в данный момент неизвестны.

Ранее правление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что ВСУ 1 июля 19 раз обстреляли территорию ДНР. В ходе нанесенных Киевом ударов были повреждены два жилых дома и легковой автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

    Огненный шар пронесся над европейской столицей

    Азербайджан выразил протест России из-за расследования крушения самолета

    Бюст Пушкина снесли в Харьковской области

    Фьюри возобновит карьеру

    Армия США оснастит танки Abrams «мангалами»

    Американский журналист перечислил оставленные Украине боеприпасы

    В США заявили о попытке давления на Вашингтон из-за Украины

    Кэти Перри и Орландо Блум расстались, утверждают их друзья и желтая пресса. Что между ними произошло?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости