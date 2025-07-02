Стало известно число ударов ВСУ по ДНР за сутки

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 19 раз за прошедшие сутки. Об этом сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.

Согласно данным сводки, украинские войска выпустили 24 боеприпаса. В ходе нанесенных Киевом ударов были повреждены два жилых дома и легковой автомобиль. Также известно, что один мирный житель получил ранения.

Ранее на Украине рассказали о продвижении российских войск. По информации украинского аналитического портала «DeepState» Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Коптево в ДНР.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин предрек для украинской армии тяжелые лето и осень. Он пояснил, что армия России взяла крайне высокий темп продвижения в Донбассе и продолжает его удерживать.