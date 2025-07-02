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09:02, 2 июля 2025Бывший СССР

Стало известно число ударов ВСУ по ДНР за сутки

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 19 раз за прошедшие сутки. Об этом сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.

Согласно данным сводки, украинские войска выпустили 24 боеприпаса. В ходе нанесенных Киевом ударов были повреждены два жилых дома и легковой автомобиль. Также известно, что один мирный житель получил ранения.

Ранее на Украине рассказали о продвижении российских войск. По информации украинского аналитического портала «DeepState» Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Коптево в ДНР.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин предрек для украинской армии тяжелые лето и осень. Он пояснил, что армия России взяла крайне высокий темп продвижения в Донбассе и продолжает его удерживать.

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