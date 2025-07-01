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15:44, 1 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении российских войск

На Украине рассказали о продвижении ВС России у Торецка, Дылеевки и Комара
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Коптево в Донецкой народной республике (ДНР) и продвинулись у других населенных пунктов. Об этом сообщил украинский аналитический проект «DeepState».

Также, по информации проекта, российские войска продвинулись в Торецке и Новосергеевке в ДНР. Помимо этого, они продвинулись возле Дылеевки, Мирного, Разиного, Веселого и Комара.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) при наступлении российской армии бежали из района населенного пункта Красная Звезда на западе ДНР. «Работали вблизи населенного пункта Красная Звезда, захватывали опорники. Противник бежал. В бой не вступал», — рассказал стрелок 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Малой.

До этого военный аналитик, полковник Генерального штаба Вооруженных сил в отставке Андрей Демуренко назвал самое перспективное направление для наступления армии России. По его словам, наступление от юго-западных границ ДНР в сторону Днепра сулит большие оперативные перспективы для российских подразделений.

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