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07:19, 1 июля 2025Бывший СССР

Украинские войска бежали с позиций в Красной Звезде на западе ДНР

ВСУ бежали с позиций в Красной Звезде на западе ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при наступлении российской армии бежали из района населенного пункта Красная Звезда (украинское название Червоная Зирка) на западе Донецкой народной республики (ДНР), рассказал стрелок 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Малой, пишет ТАСС.

«Работали вблизи населенного пункта Красная Звезда, захватывали опорники. Противник бежал. В бой не вступал», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ, вышедшие из Новосергеевки, откатились в район села Удачное. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российская армия продвигается на краснолиманском направлении через леса.

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