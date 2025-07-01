Вооруженные силы Украины (ВСУ) при наступлении российской армии бежали из района населенного пункта Красная Звезда (украинское название Червоная Зирка) на западе Донецкой народной республики (ДНР), рассказал стрелок 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Малой, пишет ТАСС.
«Работали вблизи населенного пункта Красная Звезда, захватывали опорники. Противник бежал. В бой не вступал», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что подразделения ВСУ, вышедшие из Новосергеевки, откатились в район села Удачное. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российская армия продвигается на краснолиманском направлении через леса.