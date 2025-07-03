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02:30, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Девушка случайно обнажилась перед незнакомыми мужчинами и сделала неприятное открытие

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Optimal-Weekend5065 рассказала о том, как случайно предстала обнаженной перед незнакомыми мужчинами, когда плавала в речке у водопада. Вскоре после этого девушка сделала неприятное открытие.

«Я часто переезжаю из-за работы и на этой неделе остановилась в новом месте, отлично подходящим для пеших прогулок. Каждый день на этой неделе я отправлялась в поход в горы, а затем плавала в дикой воде, чтобы остыть», — написала девушка.

В этот раз она, как и в предыдущие дни, прошла по интересному маршруту и вышла к реке с прохладной водой, в которой и искупалась. Как правило, она снимала мокрый купальник, оборачиваясь полотенцем, однако на этот раз решила не утруждать себя, поскольку ни разу не видела других людей в этих местах.

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«Поэтому я сбросила полотенце и пошла в бой нагишом — грудь наружу, зад наружу, смотрите все. И тут краем глаза я заметила что-то сине-оранжевое, движущееся среди деревьев надо мной. Группа из пяти-семи мужчин в гидрокостюмах, спасательных жилетах и ​​защитных шлемах шла по вершине хребта. Все они тащились под неудобным углом, наполовину повернувшись ко мне спиной. Было очевидно, что они меня заметили и из скромности повернулись ко мне спиной», — написала Optimal-Weekend5065.

Быстро одевшись, девушка вернулась домой, решив, что ее позор окончен. Когда она работала в саду, с ней из-за забора поздоровался мужчина, оказавшийся ее соседом. Во время разговора с ним рассказчица узнала неприятную новость: выяснилось, что сосед был в той группе мужчин, и узнал девушку. При этом он заверил ее, что они не разглядывали ее с вершины хребта.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что пришел отдохнуть в горячем источнике, популярном у нудистов, и попал в неловкую ситуацию из-за неожиданного требования незнакомки. Большинство комментаторов встали на его сторону.

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