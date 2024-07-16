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06:04, 16 июля 2024Интернет и СМИ

Мужчина пришел в популярное у нудистов место и попал в неловкую ситуацию

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Мужчина рассказал на портале Reddit, что пришел отдохнуть в горячем источнике, популярном у нудистов, и попал в неловкую ситуацию из-за неожиданного требования незнакомки. Большинство комментаторов встали на его сторону.

По словам автора поста, в часе езды от его дома располагается горячий источник, куда он приходит раз в неделю. «В этом горячем источнике разрешено быть обнаженными. Там даже установлены знаки, предупреждающие ханжей, которые годами жалуются на это, что да, здесь можно находиться голыми», — подчеркнул мужчина. Он добавил, что обычно купается в этом месте обнаженным.

«В прошлое воскресенье я прибыл туда и, как обычно, разделся. Там также отдыхала женщина, мы с ней немного поболтали. А через 20 минут приехала другая женщина и подошла ко мне поговорить», — продолжил рассказчик. Незнакомка заявила нудисту, что она с ее тремя детьми хотела бы искупаться в источнике.

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Мужчина поначалу не понял, что именно женщина имела в виду, однако затем она открыто попросила его «привести себя в приличный вид». «Я сначала попросту опешил и отказал ей, поскольку я еще не закончил купание и с собой у меня была только одежда, в которой я должен был поехать домой. А она затем приказала мне (не попросила) уйти, чтобы ее дети могли искупаться», — добавил пользователь Reddit.

Он отметил, что слова женщины сильно его рассердили, и он ответил ей в грубой форме. Вскоре многодетная мать ушла, а другая женщина, находившаяся в источнике, назвала мужчину козлом.

Автор публикации спросил пользователей Reddit их мнения о случившемся. «Сейчас бы приводить детей туда, где разрешается быть обнаженными, и злиться на то, что там голые люди», «Если она не хочет, чтобы ее дети видели обнаженных людей, тогда ей не следовало приводить их к этому горячему источнику», — поддержали его комментаторы. Вместе с тем другие заявили, что хотя мужчина и прав в этой ситуации, ему следовало отреагировать на слова незнакомки спокойнее.

Ранее сообщалось, что в Великобритании прохожие вызвали полицию, когда заметили полностью голого маляра во дворе у жительницы города Мидлтон. Оказалось, что мужчина является нудистом и работает в обнаженном виде с разрешения хозяйки дома.

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      Олег Давыдов
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