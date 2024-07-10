Женщина-полицейский поймала посреди улицы голого маляра

В Великобритании прохожие вызвали полицию, когда заметили полностью голого маляра во дворе у жительницы города Мидлтон. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Мария Гуди пригласила своего знакомого Стюарта Гилмора покрасить ее дом. Мужчина является нудистом и предпочитает работать в обнаженном виде. Гуди предупредила об этом соседей и попросила их «отнестись по-доброму» к своему приятелю. Кроме того, женщина договорилась с Гилмором, чтобы каждый день в 14:30 он одевался в джинсы и футболку, так как в это время школьники с родителями идут мимо после окончания уроков.

Тем не менее маляр рассказал, что вскоре после того, как он начал работу голым, он услышал «жужжание электромобиля», который оказался полицейским. Внутри сидела женщина. «Она, хихикая, вышла из машины и спросила: "Догадываешься, почему я здесь?" Я ответил: "Да, есть соображения на этот счет", — и мы начали хихикать уже вдвоем», — описал встречу с представительницей власти Гилмор.

Он объяснил сотруднице полиции, что является натуристом и работает в обнаженном виде с разрешения хозяйки дома. «Она сказала: "Без проблем, надеюсь, ты проведешь отличный день за работой", — и уехала», — утверждает Гилмор.

Мужчина также сказал, что соседи были не против его работы в обнаженном виде, а некоторые даже останавливались поболтать у забора. Он подозревает, что полицию вызвал курьер, который проезжал мимо и не знал, что происходит.

При этом Гилмор отметил, что не в обиде на человека, вызвавшего полицию, так как «они должны были все проверить». Кроме того, он заявил, что выступает против навязывания людям толерантного отношения к нудизму и считает, что обо всем нужно договариваться, особенно если рядом есть семьи с детьми. Именно поэтому он одевался днем, когда в районе появлялось много школьников.

Ранее в Австралии власти собрались прогнать нудистов с популярного пляжа, так как они посещали его 25 лет из-за ошибки. Речь шла об участке берега, где отдых нагишом якобы разрешили в 1998 году.