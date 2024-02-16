Нудисты 25 лет посещали крупный пляж из-за ошибки властей

В Австралии нудисты по ошибке посещали популярный пляж с 1998 года

В Австралии власти собрались прогнать нудистов с популярного пляжа, так как они посещали его 25 лет из-за ошибки. Об этом сообщает Nine News.

Совет района Байрон-Бей в штате Новый Южный Уэльс объявил крупный пляж Тьягара в одноименном заповеднике зоной, где «одежда необязательна» в 1998 году. Тогда этого просили жители, а совет был уверен, что обладает полной юрисдикцией над территорией. Однако проверка 2023 года выявила, что 800-метровым отрезок пляжа, где собирались нудисты, принадлежит Службе охраны парков и дикой природы штата.

После этого служба заявила, что нахождение там нудистского пляжа «не соответствует ценностям», согласно которым управляется заповедник. Кроме того, голые люди не только отдыхали на пляже, но и бродили по окрестным дюнам, что, по словам представителей службы, «создает опасность для экологии». Также в последние годы стали поступать жалобы от жителей, которые утверждают, что посетители пляжа занимаются сексом под открытым небом.

В 2018 году власти установили на пляже камеры видеонаблюдения, однако полиция продолжает получать жалобы на «сексуальных вредителей». В свою очередь, представители общества натуристов уже выразили протест, так как пляж Тьягара является единственным таким местом на многие километры вокруг. В данный момент совет района ведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами, однако, скорее всего, с 8 апреля пляж будет закрыт.

Ранее сообщалось, что Карл III разрешил приверженцам нудизма и натуризма загорать на одном из своих пляжей после 29 лет запрета. Пребывание там любителей обнаженного образа жизни было запрещено в 1994 году из-за большого количества жалоб на непристойное поведения.

