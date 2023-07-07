Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:16, 7 июля 2023Из жизни

Карл III пустил нудистов на свой пляж после 29 лет запрета

The Sun: король Великобритании спустя 29 лет пустил нудистов на один из своих пляжей

Фото: Michel Porro / Getty Images

Карл III разрешил приверженцам нудизма и натуризма загорать на одном из своих пляжей после 29 лет запрета. Об этом пишет The Sun.

Король Великобритании пустил нудистов на пляж в деревне Фрайсторп, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. Пребывание там любителей обнаженного образа жизни было запрещено в 1994 году, когда нудистов изгнали при помощи полиции из-за серии инцидентов доггинга — публичного занятия сексом. Местный совет запретил любое обнажение на пляже.

Теперь, когда эта территория снова стала собственностью Короны, строгий запрет для нудистов отменили. Новое руководство района объявило от имени монарха, что обнажение там все еще официально не разрешается, но и не запрещается. «Здравомыслящие люди, такие как король Карл III, понимают, что в обычной наготе нет ничего плохого. Никакого запрета вообще не должно было быть, потому что доггеры и нудисты — не одно и то же», — заявил 67-летний ветеран движения Питер Уайтхед.

Материалы по теме:
В Лондоне короновали Карла III. Новый монарх Великобритании ждал этого момента 74 года
В Лондоне короновали Карла III.Новый монарх Великобритании ждал этого момента 74 года
6 мая 2023
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена: почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена:почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
14 сентября 2022

Представитель организации British Naturism («Британский натуризм») Эндрю Уэлш отметил, что знает о прошлых проблемах в Фрайсторпе из-за актов публичного секса, но настоящие нудисты, по его словам, «просто хотят полностью загореть на пляже в компании единомышленников».

Ранее сообщалось, что Карл III назвал слизняков «занозой в заднице» и объявил им войну. Он решил противостоять решению Королевского садоводческого общества (RHS), которое перевело слизняков из разряда «вредителей» и назвало «друзьями».

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Российская теннисистка установила историческое достижение на Уимблдоне

    У Крымского моста снова образовалась пробка

    В РФС назвали условие для попадания сборной России на чемпионат мира-2026

    Россиян предупредили о риске одного вида сделок с жильем

    Вероятность раскола в НАТО из-за поставок Украине кассетных боеприпасов оценили

    Новый имидж Киркорова восхитил россиян

    Названы способы повысить газовую безопасность в квартире

    На Украине фармацевтическую компанию обвинили в продаже лекарств армии России

    В российской соцсети запустят уникальный проект

    СКР возбудил дело из-за взрыва на заводе «Промсинтез»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости