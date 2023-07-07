Карл III пустил нудистов на свой пляж после 29 лет запрета

The Sun: король Великобритании спустя 29 лет пустил нудистов на один из своих пляжей

Карл III разрешил приверженцам нудизма и натуризма загорать на одном из своих пляжей после 29 лет запрета. Об этом пишет The Sun.

Король Великобритании пустил нудистов на пляж в деревне Фрайсторп, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. Пребывание там любителей обнаженного образа жизни было запрещено в 1994 году, когда нудистов изгнали при помощи полиции из-за серии инцидентов доггинга — публичного занятия сексом. Местный совет запретил любое обнажение на пляже.

Теперь, когда эта территория снова стала собственностью Короны, строгий запрет для нудистов отменили. Новое руководство района объявило от имени монарха, что обнажение там все еще официально не разрешается, но и не запрещается. «Здравомыслящие люди, такие как король Карл III, понимают, что в обычной наготе нет ничего плохого. Никакого запрета вообще не должно было быть, потому что доггеры и нудисты — не одно и то же», — заявил 67-летний ветеран движения Питер Уайтхед.

Представитель организации British Naturism («Британский натуризм») Эндрю Уэлш отметил, что знает о прошлых проблемах в Фрайсторпе из-за актов публичного секса, но настоящие нудисты, по его словам, «просто хотят полностью загореть на пляже в компании единомышленников».

Ранее сообщалось, что Карл III назвал слизняков «занозой в заднице» и объявил им войну. Он решил противостоять решению Королевского садоводческого общества (RHS), которое перевело слизняков из разряда «вредителей» и назвало «друзьями».