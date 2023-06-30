Карл III назвал слизняков занозой в заднице и объявил им войну

Daily Star: король Великобритании Карл III объявил войну слизням

Король Карл III решил противостоять решению Королевского садоводческого общества (RHS), которое перевело слизняков из разряда «вредителей» и назвало «друзьями». Об этом сообщает Daily Star.

О том, что монарх объявил войну брюхоногим моллюскам, рассказал его близкий приятель, известный в Великобритании садовод и телеведущий Алан Титчмарш. По словам Титчмарша, король питает к слизням «жгучую ненависть», так как они обожают полакомиться его любимыми растениями. Звездный садовод назвал слизняков «занозой в заднице» и сказал, что Карл III считает точно так же.

«Мы видимся с королем достаточно часто и постоянно ворчим по поводу слизняков. Не пытайтесь рассказывать людям, что они наши друзья, а не старинный повод для беспокойства», — заявил Титчмарш.

RHS считает слизней «непонятными существами» и советует не называть всех их вредителями. «Отказ от слова "вредитель" по отношению к слизням предотвращает восприятие всех видов в группе как вредных», — прокомментировал решение организации руководитель отдела охраны растений RHS, доктор Энди Солсбери.

В Великобритании обитает как минимум 12 видов слизней. Большинство из этих моллюсков питается листьями растений, мхом и грибами. Однако есть и слизни-хищники, которые поедают слизней других видов и дождевых червей.

Ранее сообщалось, что Карл III отказался мазаться во время церемонии коронации традиционным маслом, в состав которого входят мускусные выделения виверр и рвота кашалотов — амбра. Во время коронации использовалось веганское масло, чтобы подчеркнуть приверженность монарха защите животных.