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02:14, 3 июля 2025Забота о себе

Девушка с тяжелой зависимости от мастурбации рассказала о способе избавиться от нее

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

29-летняя жительница Великобритании Мэдисон Пруэтт Траутт рассказала о борьбе с тяжелой зависимостью от порнографии и мастурбации. Историю девушки опубликовало Daily Mail.

Бывшая участница британской версии шоу «Холостяк» призналась, что подсела на порно, когда была подростком. Первую картину для взрослых она увидела в гостях у подруги и была ошеломлена увиденным. «Мое тело ощущало то, чего я никогда раньше не испытывала. Я начала задаваться вопросами, о которых никогда раньше не думала, а затем я стала желать этого», — рассказала Траутт.

Вернувшись домой, она зашла в интернет и нашла больше порнографического контента. По словам Траутт, с этого дня началась ее зависимость от порно и мастурбации. Британка утверждает, что хотя всегда была очень верующей, она не могла остановиться. Несколько лет она пробовала все новые сексуальные практики как в интернете, так и в реальной жизни.

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Траутт уверяет, что избавиться от зависимости ей помогла религия. По ее мнению, исцеление началось, когда она рассказала обо всем другим прихожанам в церкви. «Сразу же что-то изменилось. Что-то произошло, в момент когда я вынесла на свет, то, что было скрыто во тьме», — говорит она.

Девушка добавила, что отказ от порнографии не был простым, ей понадобилось еще какое-то время, чтобы отвыкнуть от эротического пристрастия. Она утверждает, что к настоящему моменту она не смотрела порно 10 лет.

Ранее сексолог Ольга Василенко оценила вред ежедневной мастурбации. По ее мнению, бить тревогу из-за этой привычки необязательно, если она не мешает человеку жить.

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