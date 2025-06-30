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07:00, 30 июня 2025Забота о себе

Сексолог оценила вред ежедневной мастурбации

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ольга Василенко оценила вред ежедневной мастурбации при низком желании заниматься сексом. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала блогерши Елизаветы Гончаровой.

По словам Василенко, при оценке того, вредно ли мастурбировать каждый день и не хотеть заниматься сексом, важно понять, комфортно ли при этом самому человеку. Если его полностью устраивает, что интимной близости в жизни мало, то можно продолжать ежедневно мастурбировать и смотреть порно, отметила она.

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Специалистка добавила, что иногда действительно бывает так, что из-за частого самоудовлетворения у человека снижается желание заниматься сексом. Дело в том, что мастурбация позволяет быстрее и легче достичь оргазма и получить удовольствие здесь и сейчас, уточнила Василенко.

Ранее сексолог Максим Исаев объяснил, почему зумеры не хотят секса. По его словам, это связано с доступностью технологий.

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