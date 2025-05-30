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21:02, 30 мая 2025Забота о себе

Нежелание зумеров заниматься сексом объяснили

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Milan Ilic Photographer / Shutterstock / Fotodom

Почти четверть россиян в возрасте от 18 до 23 лет добровольно отказались от секса и в целом демонстрируют отсутствие интереса к этой сфере жизни, заявил сексолог Максим Исаев. Нежелание представителей поколения Z, или зумеров, заниматься сексом он объяснил в разговоре с каналом «360».

Исаев назвал причиной сексуальной паузы у зумеров доступность технологий. По его словам, сегодня подростки и молодежь предпочитают проводить время дома за экраном компьютера или смартфона, а не на свиданиях. Онлайн-развлечения отчасти заменили им живое общение, а любопытство, в том числе и в сексуальной сфере, они удовлетворяют с помощью видео в интернете.

Сексолог отметил, что в среднем с откровенным контентом зумеры знакомились в возрасте 9-11 лет и к 18 годам успевали пересмотреть огромное количество таких роликов. Из-за этого, по его мнению, к моменту достижения совершеннолетия мозг молодых людей перегружен искусственными стимуляциями, из-за чего они и теряют интерес к отношениям с реальным партнером.

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Зумеры предпочтут посмотреть откровенный стрим или заняться секстингом, чем решиться на близость в реальности, подчеркнул Исаев. «Негативно влияют и неправильное питание, фитнес не популярен у них совершенно. Все в комплексе и дает свои результаты», — добавил он.

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