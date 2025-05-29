Любители порно рассказали о самых оригинальных сюжетах фильмов для взрослых

Любители порно рассказали о сюжетах фильмов для взрослых, которые нашли самыми оригинальными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, что видел необычный поворот с поломкой «четвертой стены» между кино и зрителем в порно с сюжетом о доставщике пиццы.

Парень приносит пиццу, она говорит обычные вещи: «У меня нет денег, но, может быть, мы можем что-нибудь придумать?», чувак поворачивается к камере и спрашивает «Зачем ей предлагать мне секс, если только... это не порно?» Потом они занимаются оральным сексом, после чего мужчина подтверждает, что это порно. Во время секса в сложной позе, когда женщина стояла на руках, доставщик снова повернулся к камере и сказал: «Чувак, эта девчонка действительно хочет свою чертову пиццу!» thtguywhogames

Другой пользователь рассказал, что однажды смотрел порно с неожиданным сюжетным поворотом.

Парень и девушка занимаются сексом. Другой мужчина входит в комнату и кричит: «Это моя жена!» Девушка возражает: «Нет, я не она». Вошедший соглашается и уходит PhoneEquivalent7682 пользователь Reddit

Еще один любитель порно вспомнил, как смотрел порно о репетиторе по математике, которые вел настоящий 20-минутный урок, пока студентка мастурбировала за прозрачным стеклянным столом.

Обычно математика в порно полный отстой: один плюс один равно 69. А этот парень вел урок настоящей математики о мнимой единице, или числе i. Я помню, потому что как раз изучал алгебру в старшей школе в то время. Самое странное, что он действительно хорошо объяснял концепцию мнимой единицы BenTenInches пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины вспомнили о странных обстоятельствах, которые в итоге приводили их к сексу. Многих в объятия друг друга толкнула непогода.