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07:00, 26 мая 2025Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили о приведших к сексу странных обстоятельствах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

Мужчины и женщины вспомнили о странных обстоятельствах, которые в итоге приводили их к сексу. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, многие пользователи признались, что в некоторых ситуациях им было сложно представить, что может возникнуть эротическое притяжение.

Обучение предотвращению сексуального насилия. По какой-то причине мы были возбуждены после этого. Но убедились, что оба согласны на контакт

Vast_Radio580пользователь Reddit

При этом многих в объятия друг друга толкнула непогода.

Нас застал буран в палатке на вершине горы. Мы успели сделать это несколько раз, прежде чем сломался шест палатки, и пришлось экстренно эвакуироваться в три утра

RonShredsпользователь Reddit
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Другие пользователи не ожидали, что секс случится во время совместного просмотра фильма.

Мы смотрели «Ведьму из Блэр», и в середине фильма я почувствовал, как ее рука скользнула по моей ноге. Прежде чем я смог хоть что-то осознать, мы уже боролись друг с другом голышом. Я всегда буду ассоциировать этот фильм с этим моментом

Samurai-Beatz69пользователь Reddit

Ранее мужчины вспомнили о посещенных ими мальчишниках, которые считают самыми безумными. Многие рассказали о необычных фокусах, которыми стриптизерши развлекают гостей на мальчишниках.

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