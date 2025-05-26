Мужчины и женщины вспомнили о приведших к сексу странных обстоятельствах

Мужчины и женщины вспомнили о странных обстоятельствах, которые в итоге приводили их к сексу. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, многие пользователи признались, что в некоторых ситуациях им было сложно представить, что может возникнуть эротическое притяжение.

Обучение предотвращению сексуального насилия. По какой-то причине мы были возбуждены после этого. Но убедились, что оба согласны на контакт Vast_Radio580 пользователь Reddit

При этом многих в объятия друг друга толкнула непогода.

Нас застал буран в палатке на вершине горы. Мы успели сделать это несколько раз, прежде чем сломался шест палатки, и пришлось экстренно эвакуироваться в три утра RonShreds пользователь Reddit

Другие пользователи не ожидали, что секс случится во время совместного просмотра фильма.

Мы смотрели «Ведьму из Блэр», и в середине фильма я почувствовал, как ее рука скользнула по моей ноге. Прежде чем я смог хоть что-то осознать, мы уже боролись друг с другом голышом. Я всегда буду ассоциировать этот фильм с этим моментом Samurai-Beatz69 пользователь Reddit

Ранее мужчины вспомнили о посещенных ими мальчишниках, которые считают самыми безумными. Многие рассказали о необычных фокусах, которыми стриптизерши развлекают гостей на мальчишниках.