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07:02, 20 мая 2025Забота о себе

В Сети рассказали о самых безумных мальчишниках и девичниках

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kamelevska Tetiana / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Сети вспомнили о посещенных ими мальчишниках и девичниках, которые считают самыми безумными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие мужчины рассказали о необычных фокусах, которыми стриптизерши развлекают гостей на мальчишниках.

Одна из девушек закурила сигарету, сунула ее себе в промежность, затянулась и выпустила кольца дыма. Прямо своими интимными местами

WhiskeyDeltaBravo1пользователь Reddit

Другие вспомнили, что, кроме стриптизерш, организаторы мальчишников приглашали и других необычных артистов.

Придя на мальчишник, мы увидели дам в довольно откровенных слитных купальниках, решили, что это все развлечение и есть. Примерно через два часа одна из них достала портативный динамик и громко включила музыку из «Миссии невыполнима»… Тут выскочили два карлика в боксерских перчатках и шортах и ​​начали избивать друг друга, пока один из них не нокаутировал другого. Затем они стали вытаскивать людей из толпы и драться с ними

Limpseabizkitпользователь Reddit
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Девичники у девушек-комментаторов в основном были спокойнее, хотя на них и случались скандалы.

Я была подружкой невесты. Одна из сестер невесты ударила стаканом пива другую сестру (не невесту) и рассекла ей голову. На следующий день мать собрала нас всех в комнате и фактически заставила их всех попросить прощения друг у друга

mlouwid88пользовательница Reddit

Ранее мужчины вспомнили о самых странных поступках, на которые пошли ради секса. Они рассказали, что забирались к девушкам в окно — чтобы открыть дверь или чтобы не потревожить родителей.

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