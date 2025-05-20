В Сети рассказали о самых безумных мальчишниках и девичниках

Пользователи Сети вспомнили о посещенных ими мальчишниках и девичниках, которые считают самыми безумными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие мужчины рассказали о необычных фокусах, которыми стриптизерши развлекают гостей на мальчишниках.

Одна из девушек закурила сигарету, сунула ее себе в промежность, затянулась и выпустила кольца дыма. Прямо своими интимными местами

WhiskeyDeltaBravo1 пользователь Reddit

Другие вспомнили, что, кроме стриптизерш, организаторы мальчишников приглашали и других необычных артистов.

Придя на мальчишник, мы увидели дам в довольно откровенных слитных купальниках, решили, что это все развлечение и есть. Примерно через два часа одна из них достала портативный динамик и громко включила музыку из «Миссии невыполнима»… Тут выскочили два карлика в боксерских перчатках и шортах и ​​начали избивать друг друга, пока один из них не нокаутировал другого. Затем они стали вытаскивать людей из толпы и драться с ними Limpseabizkit пользователь Reddit

Девичники у девушек-комментаторов в основном были спокойнее, хотя на них и случались скандалы.

Я была подружкой невесты. Одна из сестер невесты ударила стаканом пива другую сестру (не невесту) и рассекла ей голову. На следующий день мать собрала нас всех в комнате и фактически заставила их всех попросить прощения друг у друга mlouwid88 пользовательница Reddit

Ранее мужчины вспомнили о самых странных поступках, на которые пошли ради секса. Они рассказали, что забирались к девушкам в окно — чтобы открыть дверь или чтобы не потревожить родителей.