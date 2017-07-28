Посол США в России отреагировал на ответные санкции Москвы

Посол США в России Джон Теффт прокомментировал решение Москвы сократить численность американских дипломатов в России. Его слова в пятницу, 28 июля, передает «Интерфакс».

«Мы получили официальное извещение от российского правительства. Посол США в России Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение. Мы передали данное извещение в Вашингтон для рассмотрения», — говорится в заявлении американской дипмиссии, поступившем в агентство.

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Ранее 28 июля МИД России в ответ на принятие сенатом Конгресса США законопроекта, ужесточающего санкции против России, предложил США до 1 сентября сократить до 455 человек численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в РФ.

«В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ одобрили 98 сенаторов, двое выступили против. Проект закона отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который, как предупредили в Белом доме, может применить право вето.

Законопроектом предусматриваются несколько ограничений. В частности, предлагается сократить до 14 дней максимальный срок финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Также предполагается, что президент США может принять меры против компаний, собирающихся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно. Кроме того, в документе отдельно оговаривается стремление Соединенных Штатов противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».