Белый дом рассказал о праве вето Трампа на законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп решит, применять ли право вето к законопроекту об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР, после принятия этого документа обеими палатами американского Конгресса. Об этом в четверг, 27 июля, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает ТАСС.

Журналисты спросили у Сандерс, готов ли Трамп использовать свое право вето в отношении законопроекта о санкциях. «Мы намерены взять паузу и взглянуть на то, как этот законопроект будет выглядеть в окончательном виде. Затем мы примем решение. Когда мы получим окончательный вариант законопроекта, мы дадим вам знать о нашем решении», — сказала Сандерс.

Также пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Трамп по-прежнему поддерживает жесткие санкции против России, Ирана и КНДР.

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Ранее в четверг «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России сообщил о шагах, которые Москва может предпринять в случае подписания президентом Дональдом Трампом нового пакета ограничений. Такой мерой, по версии издания, вероятно, станет высылка ряда американских дипломатов и существенное ограничение числа сотрудников дипмиссии США.

Отмечалось также, что рассматривается возможность и несимметричного ответа. К примеру, Россия может отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами по критически важным для Вашингтона вопросам, таким как усиление мер давления на КНДР.

В то же время в Кремле сочли преждевременным говорить на тему о возможной реакции Москвы на новые санкции США. Для этого необходимо дождаться подписания законопроекта, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение новых ограничений в отношении России, Ирана и Северной Кореи 25 июля. Теперь документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», должен быть одобрен сенатом, а затем главой государства.

В случае его принятия американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (сейчас этот срок составляет 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.